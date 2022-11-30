Харківобленерго: «Ми не можемо точно до години вказати періоди відключень»

В Харківобленерго роз’яснюють ситуацію із погодинними та аварійними відключенням електроенергії в Харківській області

Щоденні відключення електроенергії в Харківській області та інших регіонах країни – це наслідок семи хвиль ракетних атак на об’єкти критичної інфраструктури з боку російської федерації, що здійснювалися останнім часом.

В результаті ворожих ударів пошкоджено понад 40% енергетичного обладнання НЕК «Укренерго», нагадують енергетики. Через це було порушено баланс в електромережі, який потрібен для стабільної та безперебійної роботи Об’єднаної енергетичної системи України.

Масштабні руйнування також вплинули на роботу енергоблоків атомних електростанцій, частина з яких почала працювати в аварійному режимі. Через це виникли проблеми з генерацією, тобто виробництвом електроенергії. Станом на 11:00 30 листопада виробники електроенергії забезпечили 73% потреб споживання в країні. Першочергово живлення подається на об’єкти критичної інфраструктури в усіх областях: котельні, газорозподільчі станції, водоканали, очисні споруди, громадський електротранспорт.

Атомні станції набирають потужність. Попри отримані після ракетних обстрілів ушкодження, працюють тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі, підключилася частина «зеленої» генерації.

«Продовжуються роботи щодо відновлення живлення побутових споживачів. Темпи ремонтів сповільнюють складні погодні умови: через сильний вітер, дощ та мінусову температуру вночі до пошкоджень, завданих російськими ракетами, додаються обмерзання та пориви проводів в розподільчих мережах (обленерго). Ремонтні бригади «Укренерго» разом із колегами з обленерго працюють цілодобово, ліквідуючи ці пошкодження.

Проте дефіцит електроенергії в системі зберігається. Наразі це 27% від загального обсягу споживання. У зв’язку з цим в усіх областях України введені і планові, і аварійні графіки обмеження споживання.

Підкреслюємо: контрольовані аварійні відключення дозволяють збалансувати енергосистему та запобігти більш масштабним аварійним ситуаціям у мережах.

Хочемо запевнити: енергетики роблять все від них залежне, щоб відключення тривали якомога менше часу. Але зараз ситуація така, що необхідні багатогодинні обмеження. Просимо вас про розуміння. Витримка і мужність – це те, що сьогодні врятує і енергосистему, і кожного з нас.

Світ енергетики – це складний організм. І якщо ваш будинок вимкнули, а сусідній ні, це означає, що технічні характеристики енергетичного обладнання дозволяють обмежувати електропостачання саме у такій послідовності. Жоден з енергетиків не зацікавлений у тому, щоб хтось перебував без світла довше, ніж інші. Наша мета – не обмежувати, наша мета – відновити мережу якомога швидше. І якщо для цього потрібно вимкнути електрику на 7 чи 8 годин, ми це робимо. Так, це може здаватися несправедливим, але тільки так ми зможемо відновити пошкоджену та зберегти існуючу інфраструктуру на майбутнє.

На жаль, в ці дні ми не можемо точно до години вказати періоди відключень, адже рішення про обмеження приймаються диспетчерами «Укренерго» у режимі реального часу, виходячи із ситуації в мережі. Сім’ї енергетиків та самі працівники енергетичної сфери так само потерпають від відключень електроенергії, як і ви. І так само не знають, скільки ще знадобиться часу на відновлення балансу в енергетичній системі. Не витрачайте час на сварки і дзвінки на всі можливі номери, щоб дізнатися, коли буде світло. Точної відповіді ви, на превеликий жаль, не отримаєте. Все залежить від того, як швидко вдасться провести ремонтні роботи та відновити баланс в мережі, а це далеко не завжди можна спрогнозувати. Хочемо запевнити, що наразі сили енергетиків всієї країни націлені на вирішення питань з передачею та розподілом електричної енергії.

Шановні споживачі, почуйте нас! Це не планові ремонти, які енергетики звикли робити. Це надзвичайна ситуація та дуже серйозний виклик, який вперше постав перед країною за всю її історію. Будь ласка, наберіться терпіння і довіртеся професіоналам. Світлі часи обов’язково настануть! І в цьому буде заслуга не тільки енергетиків, а кожного з вас!», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости