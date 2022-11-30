В ХОВА розглядають можливість зміни тривалості комендантської години

Значно збільшилася інтенсивність обстрілів на Куп’янському напрямку, на жаль, страждає цивільне населення та інфраструктура. Тому пропозиції евакуації залишаються актуальними, повідомили в ХОВА.

Так само росіяни завдають постійних ракетних та артилерійських ударів по позиціях наших військових. Не можу говорити деталі, але ми також безперервно працюємо над укріпленням нової лінії фронту. Війна триває, тому оборонних процесів не зупиняємо.

Щодо комендантської години на Харківщині: є низка пропозицій від представників бізнесу та громадян щодо зміни часу комендантської години – із 23:00 до 05:00 год. Аби триваліший час працювали продуктові магазини, транспорт, заклади сфери обслуговування. Ці пропозиції наразі розглядаємо разом із військовими та профільними службами.

Агентство Телевидения Новости