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На нічній пожежі в Харкові врятували кошеня

На нічній пожежі в Харкові врятували кошеня

Сьогодні вночі рятувальники 25-ї харківської частини ДСНС гасили пожежу на території одного з підприємств: горіла окремо розташована господарча споруда на площі 100 кв. метрів.

Під час розвідки в будівлі рятувальники почули крик та витягли з найдальшого кутку маленьке кошеня. В машині врятованого відмили та просушили.

Кошеня отримало ім’я Картонка – так місцеві називають підприємство, де сталася пожежа, там виготовляють картонні вироби.  

Тепер врятована кішка буде жити в пожежній частині, але, якщо знайдеться колишній господар, рятувальники з радістю віддадуть йому врятованого улюбленця.

Агентство Телевидения Новости

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