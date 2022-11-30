За добу окупанти обстріляли майже 20 селищ на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 30 листопада. 280 доба війни.

За добу окупанти завдали 2 ракетних удари по цивільних об’єктах населеного пункту Комишуваха Запорізької області. Здійснили 20 авіаударів по позиціях наших військ, а також по населеному пункту Білогір’я Запорізької області. Крім того, обстріляли з реактивних систем залпового вогню місто Херсон.

Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати військові підрозділи в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Петро-Іванівка та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Обстріляв з танків та різнокаліберної артилерії райони населених пунктів Першотравневе, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Дружелюбівка Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка на Луганщині.

Підтверджено ураження підрозділів противника у Запорізькій області протягом 28-29 листопада цього року. Так, в районі населених пунктів Інженерне, Пологи та Токмак втрати противника склали близько 100 осіб пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Українські ракетники і артилеристи за добу уразили 2 райони зосередження особового складу і ОВТ противника та важливий об’єкт окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости