Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:23
Просмотров: 112

За добу окупанти обстріляли майже 20 селищ на Харківщині

За добу окупанти обстріляли майже 20 селищ на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 30 листопада. 280 доба війни.

За добу окупанти завдали 2 ракетних удари по цивільних об’єктах населеного пункту Комишуваха Запорізької області. Здійснили 20 авіаударів по позиціях наших військ, а також по населеному пункту Білогір’я Запорізької області. Крім того, обстріляли з реактивних систем залпового вогню місто Херсон.

Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати військові підрозділи в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Петро-Іванівка та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Обстріляв з танків та різнокаліберної артилерії райони населених пунктів Першотравневе, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Дружелюбівка Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка на Луганщині.

Підтверджено ураження підрозділів противника у Запорізькій області протягом 28-29 листопада цього року. Так, в районі населених пунктів Інженерне, Пологи та Токмак втрати противника склали близько 100 осіб пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Українські ракетники і артилеристи за добу уразили 2 райони зосередження особового складу і ОВТ противника та важливий об’єкт окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 