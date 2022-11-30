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ДСНС: відключення світла викликали збільшення кількості пожеж

ДСНС: відключення світла викликали збільшення кількості пожеж

Життя без світла спровокувало сумну статистику пожеж: лише минулої доби в Україні сталася 131 пожежа, з них 106 – у житловому секторі. Загинуло 9 людей, постраждало – 8, повідомляє ДСНС України

Генератори на балконах, газові балони в квартирах, запалені свічки: через порушення правил пожежної безпеки, використання несертифікованої продукції для обігріву та приготування їжі, почастішали випадки пожеж і вибухів у багатоповерхових та приватних будинках.

В ДСНС закликають неухильно дотримуватися правил безпеки під час експлуатації пічного та електричного опалення.

Агентство Телевидения Новости

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