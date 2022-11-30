Найбільша в Харкові тютюнова мережа, що належить Терехову, нічого не платить в бюджет, – ЗМІ

Найбільша у Харкові мережа тютюнових магазинів “Кисет” належить меру міста Ігорю Терехову та не уклала жодного договору з КП “Сучасне місто” і нічого не платить у бюджет. У цей же час за рішенням мера у Харкові зносять сотні торгових точок, які не змогли в умовах війни сплатити повну орендну плату

Про це пише видання “Коментарі. Харків” у статті “Мер Терехов та тютюнова імперія “Кісет”.

За інформацією видання, “цікавою деталлю при аналізі оприлюднених останніх рішень Виконкому міської ради про необхідність знесення більш ніж 100 кіосків стало те, що серед об’єктів, що потенційно демонтуються, не було жодного кіоску торгової мережі “Кисет”.

“Кисет”, пише видання, є “найбільшою у Харкові роздрібною торговельною мережею, яка налічує понад 500 об’єктів торгівлі. Основним товаром у магазинах “Кисета” є сигарети, але вже давно кіоски непомітно перетворилися на мінімаркети площею понад 30 квадратних метрів з широким асортиментом. алкоголю, напоїв та інших продуктів”.

За інформацією КП “Сучасне місто”, торговельна мережа “Кисет” “не має жодних укладених договорів з комунальним підприємством і не здійснює оплату за користування місцями для розміщення своїх МАФів взагалі. Жодних договорів та оплат не було у “Кисета” з КП “Сучасне місто” “і в минулі роки”.

“Щомісячна шкода міському бюджету від діяльності торгової мережі “Кисет” складає 2 млн грн, це 24 млн грн на рік, а за весь період існування профільного комунального підприємства та необхідності оформлення договорів з 2018 року це 96 млн грн. Ця сума вже не просто значна, а прямо космічна. Цих коштів вистачило б для фінансування медичних та соціальних програм, закупівель та ремонту міського транспорту, витрат ЖКГ тощо”, – зазначають журналісти.

За інформацією видання, таке становище “Кисета” пояснюється тим, що до компанії безпосереднє відношення має мер Ігор Терехов, що відомо більшості харків’ян, адже “на цю тему вийшло вже не одне журналістське розслідування, зокрема розслідування “Bihus.info”.

За інформацією журналістських розслідувань, одним із чотирьох бенефіціарів ТОВ “Кисет”, згідно з даними реєстрів, є Олена Винник – у минулому дружина Ігоря Терехова.

“Як бачимо, мер Харкова, як і багато українських чиновників і політиків, воліє реєструвати бізнес на найближчих родичів”, – зазначає видання, додаючи, що в історії з Оленою Вінник Терехов вчинив “навіть ще більш передбачливо. У 2014 році він з нею розлучився. Тут примітні два факти: по-перше, ніякого поділу майна подружжя під час розлучення не проводили, а по-друге, розлучення було оформлене саме напередодні набрання чинності законом про електронне декларування, який зобов’язує чиновників вказувати майно найближчих родичів. Таким чином формально Терехов ніби то до “Кисета” більше відношення не має, але за фактом продовжує контролювати цей бізнес, оформлений на колишню дружину”.

“Таким чином під час війни, коли Харків гостро потребує будь-яких надходжень до бюджету, Терехов вважає за краще економити 24 млн грн на рік, щоб витрачати ці гроші на особисті потреби. Хто ж його чіпатиме чи перевірить, якщо він сам і повинен за цим стежити. Терехов не просто використовує службове становище заради особистого збагачення, він виявляє вищий ступінь лицемірства і цинізму, наживаючись на харків’янах, які страждають від війни”, – підсумовує видання.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові вибухнув черговий скандал навколо МАФів. ЗМІ оприлюднили документи Виконкому міськради про знесення понад 100 кіосків у місті. Під знесення потрапили ті об’єкти, чиї власники не змогли сплатити місту оренду за весь час війни за довоєнними розцінками, що викликало серйозне обурення бізнесу.

Агентство Телевидения Новости