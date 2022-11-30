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Зарубив сусідку сокирою: у Немишлянському районі затримали підозрюваного у вбивстві

Зарубив сусідку сокирою: у Немишлянському районі затримали підозрюваного у вбивстві

Через неприязні відносини харків’янин вдарив сусідку сокирою. Від отриманих травм потерпіла померла в кареті швидкої медичної допомоги.       

До відділу поліції № 2 ХРУП № 2 надійшло повідомлення про те, що в під’їзді одного з будинків на території Немишлянського району відбувається бійка.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За адресою поліцейські виявили 50-річну жінку в непритомному стані з рубленими ранами на тілі. Потерпілій надали первинну домедичну допомогу та викликали швидку. Не приходячи до тями, вона померла в кареті швидкої допомоги.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативники відділу спільно з патрульними викрили у скоєнні злочину чоловіка, причетного до  злочину. Ним виявився 61-річний сусід померлої. Чоловік на ґрунті раніше особистих неприязних відносин ударив жінку сокирою.

Вдома у зловмисника працівники поліції виявили та вилучили речові докази.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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