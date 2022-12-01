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У кілька разів збільшилася інтенсивність обстрілів у Куп‘янському районі

У кілька разів збільшилася інтенсивність обстрілів у Куп‘янському районі

Протягом доби росіяни постійно наносили артилерійські удари по населених пункту прикордонних громад Куп‘янського району. Виникали пожежі в будинках, господарчих спорудах, складах, є влучання по відкритих територіях, повідомляє ХОВА.

Під обстрілами також прикордонні Вовчанська та Липецька громади – горіли гаражі, пошкоджені фасади приватних будинків.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги – без  постраждалих.

Агентство Телевидения Новости

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