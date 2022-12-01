В Харкові горіла 2-поверхівка: загинула жінка

За добу з 30 листопада по 1 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:

15 – на ліквідацію пожеж, з яких 4 були спричинені ворожими обстрілами;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

6 – інші виїзди.

Близько 16:00 ворог обстріляв селище Липці Харківського району. Внаслідок влучання у житлову зону у 2-х чотириповерхових будинках пошкоджено фасади, вибиті вікна перебита мережа газопостачання, а також сталась пожежа у 3-х гаражах. Її площа склала 10 кв. метрів. На місці події працювали рятувальники 33-го Державного пожежно-рятувального посту та 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС, котрі о 16:22 локалізували вогонь та о 16:52 ліквідували його.

О 16:50 на території села Кіндрашівка Куп’янської громади ворожий снаряд влучив у приватну господарчу будівлю, яка загорілась. Площа пожежі склала 40 кв. метрів. Рятувальникам 44-ї ДПРЧ знадобилось біля години, аби приборкати вогонь.

О 22:53 у селі Вовчанські Хутори Вовчанської громади влучання окупаційних військ спричинило пожежу у лазні на території приватного домоволодіння. Вона горіла на площі 42 кв. метрів. Для ліквідації вогню рятувальникам 47-ї ДПРЧ також знадобилось біля 1 години.

О 04:45 була обстріляна тракторна бригада у селі Безмятежне Шевченківської громади. Загорілась суха трава на площі 20 кв. метрів. З пожежею впорались місцеві до прибуття рятувальників.

Двічі рятувальники виїздили на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У селі Кіндрашівка та м. Куп’янську Куп’янської громади ворог завдав шкоди приватним домоволодінням. Пожеж не зафіксовано.

За добу трапилось дві пожежі з побутових причин, на яких загинули 2 людини.

О 14:56 у Харкові на вулиці Конєва, 8 горіла житлова двоповерхівка на площі 80 кв. метрів, де рятувальники виявили тіло жінки віком близько 60 років. А о 21:53 сталась пожежа площею 150 кв. метрів у приватному будинку, розташованому на вул. Гончара, 5 у м. Люботин. Там загинув 68-річний чоловік. Причини виникнення пожеж в обидвох випадках наразі з’ясовуються.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 73 вибухонебезпечні предмети.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 тон питної води.

Агентство Телевидения Новости