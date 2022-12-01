Харківські комунальники просять поліцію посилити контроль правил паркування

Працівники комунального підприємства «Комплекс з вивозу побутових відходів» просить патрульну поліцію Харкова посилити контроль за дотриманням правил паркування.

Як повідомили на підприємстві, з початку повномасштабної війни близько 150-160 одиниць різної спецтехніки КП «КВПВ» щодня виїжджає на вулиці Харкова для підтримання санітарних норм, забезпечення життєдіяльності та чистоти в місті. Проте проїзду спецтранспорту часто перешкоджають неправильно припарковані автомобілі у дворах багатоквартирних будинків.

На КП «КВПВ» підкреслили, що припаркований поряд з контейнерами для збирання побутових відходів транспорт перешкоджає вчасному наданню послуг з поводження з побутовими відходами мешканцям міста. Власники автотранспортних засобів ставляться безвідповідально до паркування своїх автомобілів та грубо порушують Правила дорожнього руху України, де пунктом 15.10.(е) встановлено, що забороняється стоянка транспортних засобів ближче ніж 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства.

Директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко зазначив, що у зв’язку з тим, що хаотичне паркування набуло масового характеру, на підприємстві направили звернення до Управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції з проханням посилити контроль за дотриманням правил паркування у Харкові.

Агентство Телевидения Новости