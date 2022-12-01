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Організував роботу незаконного органа влади: повідомлено про підозру черговому колаборанту на Харківщині

Організував роботу незаконного органа влади: повідомлено про підозру черговому колаборанту на Харківщині

Слідчі повідомили мешканцю Ізюмського району Харківщини про підозру у колабораційній діяльності: зловмисник контролював та організовував роботу «Підлиманського старостинського округу».

Після повномасштабного вторгнення рф на територію України 43-річний чоловік добровільно зайняв посаду «помощника начальника Боровского ТУ ВГА Изюмского района в Харьковской области» у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території села Підлиман.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

30 листопада слідчі Ізюмського районного управління поліції повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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