У Лейпцигу консульство росії розташовуватиметься на вулиці імені загиблого від російського обстрілу харківʼянина

Міська рада німецького міста Лейпцига проголосувала за перейменування вулиці, де розташоване російське консульство. Їй дали імʼя 96-річного Бориса Романченка, жителя Харкова, який загинув після обстрілу міста російськими військовими. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Романченко пережив Голокост, був вʼязнем чотирьох нацистських концтаборів. Він був віцепрезидентом Міжнародного комітету колишніх вʼязнів Бухенвальд-Дора від України. Про його загибель стало відомо 21 березня. До його квартири влучив снаряд, повідомляли українські ЗМІ.

За перейменування вулиці Турмгутштрассе на початку листопада проголосували 33 депутати, зокрема, мер Лейпцига Буркгард Юнґ. 17 депутатів проголосували проти, троє утрималися. Тепер вулиця називається Борис-Романченко-Штрассе.

У травні вулицю пропонували перейменувати на Зеленський-Штрассе, тоді міська рада відхилила це рішення, пославшись на те, що вулиці в Лейпцигу можна називати на честь людей, які померли щонайменше пʼять років тому, передає MRD.

У російській місії в Німеччині рішення міської ради Лейпцига назвали «недружнім кроком», передає RT. Москва пообіцяла дати на нього «адекватну відповідь».

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