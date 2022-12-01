ДТП на трасі під Харковом: один з водіїв загинув

01 грудня о 08:26 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю легкових автомобілів Chevrolet та Ford на трасі Харків – Сімферополь.

На місце події негайно виїхали бійці 49-ї державної пожежно-рятувальної частини Мерефа та аварійно-рятувальний автомобіль САРМ. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували тіло загиблого водія, 1986 року народження, із понівеченого легкового автомобіля Chevrolet, а також вивільнили постраждалого чоловіка, 1973 року народження, із автомобіля Ford. Його було передано працівникам екстреної медичної допомоги.

Деталі події з’ясовують правоохоронці.

Агентство Телевидения Новости