Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:57
Просмотров: 127

ДТП на трасі під Харковом: один з водіїв загинув

ДТП на трасі під Харковом: один з водіїв загинув

01 грудня о 08:26 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю легкових автомобілів Chevrolet та Ford на трасі Харків – Сімферополь.

На місце події негайно виїхали бійці 49-ї державної пожежно-рятувальної частини Мерефа та аварійно-рятувальний автомобіль САРМ. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували тіло загиблого водія, 1986 року народження, із понівеченого легкового автомобіля Chevrolet, а також вивільнили постраждалого чоловіка, 1973 року народження, із автомобіля Ford. Його було передано працівникам екстреної медичної допомоги.

Деталі події з’ясовують правоохоронці.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 