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Зимові канікули в Харкові почнуться 30 грудні

Зимові канікули в Харкові почнуться 30 грудні

У школах Харкова зимові канікули триватимуть з 30 грудня по 15 січня включно. Про це повідомив директор Департаменту науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації Олексій Литвинов, пише Суспільне Харків.

«Частина громад прийняла рішення, що у них канікули з 26 грудня по 8 січня з можливістю потім продовжити на якийсь період. А переважно по місту Харкову – з 30 грудня по 15 січня включно», – сказав Литвинов.

Раніше повідомлялося, що у більшості громад Харківщини шкільні канікули триватимуть з 26 грудня до 8 січня 2023 року. Навчальний процес через воєнні дії на Харківщині відбувається дистанційно.

Агентство Телевидения Новости

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