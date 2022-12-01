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Вчинила публічну наругу над Державним Прапором України: затримано мешканку Дергачівського

Вчинила публічну наругу над Державним Прапором України: затримано мешканку Дергачівського

Жінка зухвало зірвала символ держави, який був встановлений у флагшток на стіні будівлі Вільшанського старостату біля центрального входу, розірвала його та викинула на землю.

В ході відпрацювання території поліцейські відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 оперативно розшукали зловмисницю. Нею виявилась 34-річна місцева мешканка.

30 листопада слідчі за процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч.1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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