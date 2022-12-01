Майже 17 тисяч: у листопаді ЗСУ знищили рекордну кількість окупантів

У листопаді українські військові встановили рекорд зі знищення російських окупантів – мінус 16 970 рашистів. Про це повідомило Міністерство оборони України, передає УНН.

“Новий рекорд Сил нашої Оборони! За листопад було знищено 16 970 рашистських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни!” – ідеться у повідомленні.

Яку техніку російська армія втратила у листопаді:

• танки: 217

• бойові бронемашини: 376

• артсистеми: 174

• РСЗВ: 12

• кошти ППО: 13

• літаки: 4

• гелікоптери: 4

• БПЛА: 147

• крилаті ракети: 134

• автотехніка та автоцистерни: 298

• спецтехніка: 9

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили вже приблизно 89 440 окупантів.

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