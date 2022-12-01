Пункти видачі гарячого харчування вже працюють на Салтівці

У Салтівському районі Харкова запрацювали пункти видачі гарячого харчування.

Пункти працюють за адресами:

вул. Тюринська, 40 (гімназія №23);вул. Руслана Плоходька, 5-в (школа № 64);пров. Писемського, 5 (школа № 98);вул. Бучми, 34-г (школа № 122);вул. Гвардійців Широнінців, 40-ж (школа №139).

Видача здійснюється щоденно з 11:00 до 14:00. Продукти харчування відпускаються у власний посуд мешканців.

Повний перелік пунктів видачі гарячого харчування у Харкові дивіться за посиланням.

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