Батальйонно-тактичні групи РФ деградували у війні проти України – ISW

Починаючи з квітня російські БТГ деградували після невдалих наступальних операцій – атак на Київ, Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ, а спроби відновити ці батальйонно-тактичні групи зазнали невдачі.

Російські зусилля довкола Бахмута показують, що армія РФ не навчається на своїх помилках і продовжує воювати з великою кількістю жертв серед особового складу. Вона зосереджується з метою обмеженого оперативного чи стратегічного значення. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

“ З кінця травня російські війська постійно витрачають бойові сили на невеликі населені пункти навколо Бахмута; у наступні шість місяців вони домоглися приросту лише близько кількох кілометрів за раз”, — сказано в новому звіті.

За словами аналітиків, спроби росіян наступати на Бахмут призвели до виснаження російської живої сили та техніки, внаслідок чого війська були затиснуті у відносно незначних населених пунктах на тижні та місяці. В ISW заявили, що захоплення Бахмута пропонує росіянам небагато оперативних переваг.

“Ця схема операцій дуже нагадує попередні спроби росіян взяти Сєвєродонецьк і Лисичанськ на початку війни”, — заявили аналітики.

В ISW заявили, що протягом червня і липня українські сили фактично дозволили російським військам зосередити зусилля на Сєвєродонецьку та Лисичанську, щоб отримати вигоду з деградації російської живої сили і техніки, що триває. І навіть оперативний успіх РФ у Луганській області призвів до незначного ефекту.

“Зусилля Росії в цій галузі здебільшого зайшли в глухий кут”, — заявили аналітики.

Крім того, як йдеться у звіті, російські громадяни втомилися від війни в Україні. Так, опитування, яке отримали російські журналісти, було зроблено на замовлення з Кремля для внутрішнього користування.

Як йдеться у звіті, 55% росіян виступають за мирні переговори з Україною, а 25% виступають за продовження війни.

Як заявив директор російського “Левада-центру” Денис Волков, частка росіян, які підтримують мирні переговори з Україною, почала стрімко зростати після указу президента РФ Володимира Путіна про часткову мобілізацію.

Ч

Агентство Телевидения Новости