У Харкові не змогли провести сесію облради

За офіційними даними прес-служби через техничні причини

Пленарне засідання сесії обласної ради не почалося через технічні причини – відсутність електричної енергії та стабільного інтернету для відеоконференції. Про дату повідомимо, – запевнили у облраді.

За даними ж медіа, причина у політичних протистояннях внутрі депутатського корпусу.

Ще Але 30 листопада дві профільні комісії на чолі з двома депутатами Блоку Кернеса, відмовилися підтримати проект рішення щодо позбавлення Харківського драматичного театру епітету “російський” і власного імені. Окрім цього питання у порядку денному є спірнє про надання Олегу Каратуманову звання почесного жителя Харківської області. У свій час він підтримував Януковича, “Беркут”, ОПЗЖ.

Але після 10.00 керівництво ради повідомило про вимикнення в них світла. Депутати навіть не встигли зареєструватися. Для кворуму необхідна присутність 61 депутата, ввімкнулися не більше п’ятдесяти.

олова Харківської обласної ради Тетяна-Єгорова Луценко запевняє, що причиною перенесення сесії, яка мала відбутися 1 грудня, стали саме проблеми технічного характеру, а не суперечки між депутатськими фракціяим.

Відповідне відеозвернення вона виклала на своїй сторінці в Фейсбук, передає “Думка”.

На відео вона зазначила, що напередодні сесії всі профільні депутатські комісії працювали “ефективно, злагоджено та підтримували всі питання, які були внесені до порядку денного”.

За її словами, вчора станом на 22:00 97 депутатів обласної ради підтвердили свою участь у засіданні сесії 1 грудня.

“Це свідчить про те, що всі депутати від всіх політичних фракцій, груп, позафракційні фактично планували взяти участь у засіданні”, – наголосила Єгорова-Луценко.

Сьогодні, за її інформацією, о 8:30 відбулося засідання постійних профільних комісій саме в приміщенні, де мала відбутися сесія. О 9:00 почалася технічна реєстрація депутатів. І в цей період у приміщенні “зникли світло та інтернет”.

Голова облради зауважила, що особливості програмного забезпечення при проведенні сесій обласної ради унеможливлюють використання мобільного інтернету для спілкування та голосування депутатів. Саме тому було ухвалене рішення про перенесення сесії на найближчі дні.

Єгорова-Луценко підкреслила, що обласна рада залишається дієздатною та може працювати ефективно і злагоджено.

“З початку військової агресії рф Харківська обласна рада працювала злагоджено, незважаючи на ту ситуацію, в якій опинився регіон. Всі сесії відбувалися. Навіть, якщо з технічними збоями, вони проходили в повному обсязі та були підтримані всі питання, винесені до порядку денного. Якщо ми будем шукати зраду у ситуації, яка виникла, сьогодні, я вважаю що це буде неправильно. Ми повинні бути сильні, вільні, незламні і питання, пов’язані з технічними моментами, не повинні нас розбалансувати, не повинні показати, що Харківська обласна рада недієздатна чи не може працювати”, – сказала вона.

Агентство Телевидения Новости