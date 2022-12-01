Попри бойові дії, аграрії Харківщини забезпечили потреби області у зерні та продовжують його експорт – Євген Іванов

Через військову агресію рф сільське господарство Харківської області зазнало збитків на мільярди гривень. Із більш ніж тисячі підприємств регіону 68 – зруйновані обстрілами окупантів.

Про збитки, які завдали російські війська сільськогосподарській сфері області, розповів в інтерв’ю «Укрінформу» заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

За його даними, знищено 340 одиниць аграрної техніки. При цьому були зафіксовані масові факти цілеспрямованих атак російських військ на об’єкти АПК та сільськогосподарську техніку.

«Ворог свідомо робив усе, аби завдати агровиробництву Харківщини якнайбільшої шкоди», – зазначив Євген Іванов.

Цього року сільськогосподарські роботи взагалі не проходили в Ізюмському та Куп’янському районах, у Богодухівському, Чугуївському та Харківському – велися частково. Загалом посівна та збирання врожаю проходили на 40-50% від довоєнної площі.

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