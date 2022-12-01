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Стефанішина: у НАТО є консенсус щодо членства України

Стефанішина: у НАТО є консенсус щодо членства України

За словами віцепрем’єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, усі 30 країн-членів НАТО погоджуються з необхідністю вступу України  до Альянсу.

Як повідомляє кореспондент “Європейської правди”, про це вона заявила у виступі на Київському безпековому форумі.

“Ми маємо прогрес у питанні наближення до НАТО. На останній міністерській зустрічі у Бухаресті всі 30 країн-членів НАТО погодилися з необхідністю надання Україні членства в Альянсі… Члени НАТО підтвердили, що двері перед Україною відкриті. Важливо, що це рішення не є повторення висновку Бухарестського саміту 2008 року. Це новий потужний сигнал, і дуже важливо, що він показує: ніхто не боїться тиску РФ”, – заявила Ольга Стефанішина.

Віцепрем’єрка сказала також, що у НАТО збираються за допомогою політичних інструментів тиснути на Угорщину, яка через питання нацменшин блокує участь України у політичних зустрічах союзників.

Агентство Телевидения Новости

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