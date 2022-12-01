Чугуїв не відмовлятиметься від новорічної ялинки та святкової ілюмінації — міська голова

Міська голова Чугуєва Галина Мінаєва розповіла, що новорічну ялинку та прикраси у місті, попри воєнні дії, встановлять. Про це вона розповіла у зверненні.

«Життя продовжується, воно не стоїть на місці. Коли йде мова саме про новорічні свята, я вважаю, що ми маємо це зробити. Саме на підготовку до новорічних свят, ми не витратимо жодної копійки з бюджету. Буде встановлена ялинка на площі, фотозони, шари, які світяться. Прикрашені деякі вулиці», — сказала Мінаєва.

Міська голова пообіцяла, що жодних додаткових коштів з бюджету не витратять.

«Постійно та чи інша територія освітлюватися не буде. Про режим освітлення ми ще будемо говорити, але зробимо це в розумних межах», — додала Галина Мінаєва.

Нагадаємо, що Київ, Харків, та декілька оласних громад відмовились від новорічної ілюмінації.

Агентство Телевидения Новости