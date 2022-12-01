Сегодня 17:44
Просмотров: 90
Україна повернула з російського полону ще 50 військових
Черговий обмін полоненими відбувся між Україною та Росією у четвер, 1 грудня. З російського полону звільнили 50 українських військових.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
“Звільнили 50 захисників України. Ми повертаємо оборонців Маріуполя та “Азовсталі”, повертаємо полонених, що були в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках”, – зазначив він.
Єрмак наголосив, що Київ продовжує працювати над звільненням з полону всіх.