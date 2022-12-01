США можуть значно розширити масштаби бойової підготовки ЗСУ – CNN

Адміністрація Байдена розглядає можливість значного розширення підготовки українських військових на американській базі в Німеччині, зокрема йдеться про навчання до 2500 осіб.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, пише Українська Правда.

Влада США має намір збільшити не лише кількість українських військових, яких вона тренуватиме, а й сам підхід підготовки.

Згідно з новою програмою, Штати почнуть навчати значно більші групи українських військових більш складним тактичним прийомам ведення бою, в тому числі, координації маневрів піхоти і артилерії.

Видання зазначає, що це буде «набагато більш інтенсивне і всебічне» навчання, ніж те, яке Україна отримувала в Польщі або Великобританії.

Агентство Телевидения Новости