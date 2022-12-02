Окупанти вдарили ракетою С-300 по житловому будинку в Чугуївському районі: є постраждалі

Близько півночі у селищі Клугино-Башкирівка окупанти влучили ракетою С-300 в житловий будинок. Постраждала жінка 67 років, її госпіталізували до медичної установи та надали медичну допомогу, пацієнтка продовжить лікування амбулаторно. Ще одній 24-річній жінці надали допомогу на місці. Є часткові руйнування п’ятиповерхового житлового будинку, повідомляє ХОВА.

Під інтенсивними обстрілами залишається Куп’янський район. Окупанти продовжують нищити цивільну інфраструктуру. Внаслідок обстрілів виникали пожежі в гаражах, горіли авто, господарчі споруди.

По Вовчанську та населених пунктах громади росіяни також наносять артилерійські удари, внаслідок одного із обстрілів пошкоджена приватна сільгосподарська техніка.

Агентство Телевидения Новости