Три пожежі через ворожі обстріли: добове зведення ДСНС Харківської області

За добу з 1 по 2 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів, з яких:

18 – на ліквідацію пожеж, з яких 3 спричинені ворожими обстрілами;

11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

7 – інші виїзди.

Протягом доби ворогом спричинені 3 пожежі на території Дворічанської, Вовчанської та Дергачівської громад.

Перша трапилась об 11:29 у селі Колодязне Дворічанської громади Куп’янського району. На території приватного домоволодіння горів гараж, автомобіль ВАЗ-21118 та дах літньої кухні на площі 20 кв. метрів. На місці події працювали рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС. Вони локалізували вогонь о 12:10 та ліквідували його о 14:00.

У м. Вовчанськ ворожий снаряд влучив у трактор, який відразу загорівся. Вогнеборці 47-ї ДПРЧ виїхали на місце події о 16:35 і вже о 17:15 загасили вогонь. Площа пожежі склала 15 кв. метрів.

А в селищі Козача Лопань Дергачівської громади Харківського району обстріли спричинили пожежу сухостою. На момент прибуття рятувальників 63-го Державного пожежно-рятувального посту о 17:10 горіла трава на площі 500 кв. метрів. Вогонь приборкали о 17:45.

Двічі рятувальники виїздили на перевірку місць ворожих обстрілів, де пожеж не зафіксовано.

Близько 08:30 в результаті артобстрілу з боку окупантів у м. Куп’янську пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Близько 23:30 ворожа ракета влучила у житлову п’ятиповерхівку, що розташована у селі Клугино-Башкирівка Чугуївського району. Сталися часткові руйнування конструктивних елементів будинків, постраждало 2 людей.

О 19:08 через власну необережність під час паління сталась пожежа у приватній оселі на вул. Героїв Афганців, 38 в м. Люботин Харківського району. Загинув 34-річний чоловік. Горіла одна з житлових кімнат на площі 35 кв.м. В ній під час пожежогасіння рятувальники 48-ДПРЧ відшукали тіло загиблого. О 19:25 вогонь локалізували, о 21:08 ліквідували.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 186 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Агентство Телевидения Новости