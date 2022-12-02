Сили оборони з лютого вже знищили понад 90 тисяч окупантів — Генштаб ЗСУ

Українські військовослужбовці впродовж 1 грудня знищили 650 російських окупантів. За час повномасштабної війни росія втратила 90 090 своїх військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, пише Громадське.

Орієнтовні втрати росіян станом на ранок 2 грудня:

танків – 2916 (+1 за вчора);

бойових броньованих машин – 5883 (+6);

артилерійських систем – 1905 (+1);

реактивних систем залпового вогню – 395;

засобів протиповітряної оборони – 210;

літаків – 280;

гелікоптерів – 262 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2);

крилатих ракет – 531:

кораблів/катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4464 (+23);

спеціальної техніки – 163.

Найбільших втрат російсько-окупаційні війська 1 грудня зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Втрати України

Україна не розголошує дані про втрати серед своїх військових. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 22 серпня заявляв про «майже 9 тисяч героїв, які загинули», однак не уточнив, за який період ця цифра. А 23 вересня Зеленський розповів, що українських військових загинуло у 5 разів менше, ніж російських. Станом на тоді росія втратила приблизно 56 тисяч своїх солдатів.

Співвідношення втрат серед українських захисників та російських солдатів на півдні становить приблизно 1 до 6,5, повідомляли у Міноборони України 16 жовтня. Мовляв, критична межа співвідношення втрат — 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно «сипатись».

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 30 листопада виступила зі зверненням, у якому назвала ймовірну оцінку втрат України у війні проти росії у 100 тисяч військових загиблими.

Водночас речник президента України Сергій Никифоров сказав нам, що названа президенткою ЄК цифра про втрати бійців є «фантастично далекою від реальності».

Після цього Єврокомісія визнала, що припустилася помилки, коли оголосила кількість загиблих українських військових на війні. Мовляв, це була оцінка із зовнішніх джерел, що стосувалася втрат, тобто як убитих, так і поранених, і мала на меті показати жорстокість росії.

Агентство Телевидения Новости