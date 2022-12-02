У Харкові проаналізували ціни на генератори та інші джерела автономного живлення

У разі необхідності харків’яни можуть придбати в закладах торгівлі міста джерела автономного живлення та інші пристрої для використання в разі тривалої відсутності електроенергії.

Як повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, у спеціалізованих магазинах з продажу будівельної техніки та електроінструментів в наявності є бензинові та дизельні генератори, акумулятори, портативні зарядні пристрої тощо. Зокрема, ціни на подібні пристрої проаналізували у таких магазинах, як «Епіцентр», «Dnipro M», «Фокстрот», «Comfy» та ін.

Так, гелеві акумулятори для живлення побутової техніки або електронних приладів коштують від 420 до 1100 грн. Ціни на генератори різняться та залежать від виду, номінальної потужності, виробника та інших характеристик. Зокрема, ціни на бензинові генератори становлять в середньому від 20 до 70 тис. грн, дизельні – від 75 до 160 тис. грн. Як зазначили в одній з торговельних мереж, у зв’язку зі збільшенням попиту на генератори деяких товарів тимчасово може не бути в наявності, втім на таку продукцію можна зробити передзамовлення.

Ціни на портативні зарядні пристрої для зарядки мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків залежать від торгової марки, ємності пристрою, кількості USB-портів та інших особливостей та варіюються в середньому від 500 до 4600 грн. Повербанки на сонячній батареї коштують від 3600 до 8700 грн.

В ДСНС нагадали про засоби безпеки під час використання генераторів.

Агентство Телевидения Новости