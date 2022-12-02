Закривавлені пакунки і очі тварин: в МЗС заявили про нові акти залякування українських дипмісій

МЗС України повідомило про продовження цілеспрямованої кампанії терору та залякування українських дипустанов за кордоном.

Про це йдеться у заяві речника МЗС України Олега Ніколенка, повідомляє Європейська правда.

За словами речника, українські посольства та консульства продовжують отримувати погрози. Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, а також до консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках були очі тварин, а самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах.

Ніколенко зазначив, що в МЗС “вивчають сенс цього послання”.

Крім того, вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, а посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося.

Посольство в США отримало лист з ксерокопією критичної статті про Україну, але, як і більшість інших конвертів, цей лист синхронно з іншими надійшов із території однієї європейської країни.

“Маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств і консульств України”, – зазначив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

За його словами, не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, “нас намагаються залякати”.

“Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України”, – запевнив Кулеба.

У МЗС додали, що українські дипломати і надалі будуть успішно працювати над зміцненням обороноздатності України та забезпеченням українців необхідним енергетичним обладнанням для проходження зими.

Українська сторона взаємодіє із правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.

За дорученням Дмитра Кулеби всі українські посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки.

“Закликаємо іноземні уряди гарантувати максимальний захист українських дипломатичних установ відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини”, – зазначив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, у середу вдень стало відомо, що співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху пакунка в приміщенні дипустанови, який адресували послу. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.

У четвер Дмитро Кулеба повідомив, що крім посольства України в Іспанії ще три українські дипломатичні представництва отримали листи з погрозами.

Агентство Телевидения Новости