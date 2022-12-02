Водій, інженег, газозварювальник – які ще спеціалісти потрібні сьогодні на Харківщині

Станом на 1 грудня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні майже 1000 вакансій

1. Водій автотранспортних засобів – 30000 грн.

2. Інженер-конструктор – 18000 грн.

3. Електрогазозварник – 15800 грн.

4. Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування – 15700 грн.

5. Електромонтер контактної мережі – 12403 грн.

6. Кондитер – 12000 грн.

7. Диспетчер – 9000 грн.

8. Оператор з добування нафти й газу – 8000 грн.

9. Керівник гуртка – 7522 грн.

10. Обліковець – 6900 грн.

З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

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