На деокупованій Харківщині знайшли «схованку» з документами псевдополіцейських: відомо імена зрадників та колаборантів 

30 листопада завдяки спільній операції та злагодженій роботі прокурорів Харківської обласної прокуратури, співробітників Харківського управління ДВБ НПУ та слідчих другого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, виявлено схованку з важливими документами, які окупанти не встигли знищити під час відступу.

Так, у приміщенні окупаційного псевдоправоохоронного органу у Куп’янську російські загарбники зберігали кадрові документи більшості псевдополіціянтів, які працювали у фейкових правоохоронних органах захопленої території Харківщини.

Серед вилученого:

• документи та особові справи псевдополіцейських;

• характеристики;

• трудові договори;

• пояснення про відомих «правоохоронцям» учасників АТО/ООС;

• пояснення, що «поліцейські» не були учасниками АТО/ООС;

• табелі обліку робочого часу;

• копії паспортів, у тому числі російських, які вони встигли отримати у Куп‘янську;

• фотографії для особових справ;

• анкети;

• накази про призначення на посаду тощо.

Вилучені правоохоронцями документи є підґрунтям для відкриття кримінальних проваджень за фактами держзради та колабораційної діяльності.

Щодо осіб, які вже є підозрюваними або обвинуваченими, матеріали будуть використані як докази, а також долучені до справ для повного та всебічного розслідування.

Наразі за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури вже повідомлено про підозру 42 особам за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ст. 111 КК України), 3 – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України).

До суду направлено 6 обвинувальних актів за ч. 2 ст. 111 КК України.

Агентство Телевидения Новости