У Харкові готується перейменування вулиць, пов’язаних із росією

У місті Харкові планують перейменувати близько 400 топонімів, пов’язаних із назвами російських міст та географічних об’єктів, розташованих у росії.

«Працює наша топонімічна комісія, зокрема, з Інститутом національної пам’яті та Харківською топонімічною групою. Тож перейменування будуть. Як ви знаєте, у травні ми вже перейменували кілька знакових вулиць та проспектів, назви яких дратували людей.

Планується, що перейменовуватимуться близько 400 топонімів, але не за один раз. Спочатку виберемо 15-20 вулиць, які винесемо на наступні сесії міськради. Але ми ретельно до цього будемо ставитися, будемо прислухатися до городян. Водночас треба провести ретельну роз’яснювальну роботу, пояснити людям логіку перейменувань», – зазначив мер Харкова.

За його словами, у спірних моментах необхідно керуватися національними інтересами та проукраїнською позицією.

Агентство Телевидения Новости