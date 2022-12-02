Книгу вбитого на Харківщині дитячого письменника перевидадуть у Львові

«Татусеву книгу» вбитого окупантами письменника Володимира Вакуленка перевидадуть у Львові.

Перевидати книгу письменника у «Видавництві Старого Лева» вирішили, коли стало відомо про результати ДНК-експертизи, пише Суспільне Львів.

«Ми думали про перевидання цієї книги ще тоді, коли отримали новину, що він зник і може бути в полоні, а ніхто не знає його долі. Але нас тоді зупинило це незнання. Коли ми отримали ці жахливі новини про те, що за ДНК ідентифікували Володю з однієї з «братських» могил в Ізюмі, то ми відразу зв’язалися з мамою Володі – Оленою Григорівною і розказали про нашу ідею поновити це видання», – каже співзасновниця «Видавництва Старого Лева» Мар`яна Савка.

Прибуток від продажу книги передадуть родині Володимира Вакуленка: батькам і його неповнолітньому синові Віталику. Саме для нього письменник написав «Татусеву книгу».

«Володя був складною натурою, але він був дуже добрим татом. Віталік мав певні проблеми, проблеми аутичного спектру. Ці вірші зовсім не в’яжуться з образом самого Володі, який був такий трохи панковий, жорсткий, хоча він насправді мав дуже м’яке серце. Все його серце було віддане його хлопчикові меншому, який дуже потребував батьківського захисту і уваги», – каже Мар`яна Савка.

«Він писав: «Ти ж знаєш, у мене Віталик – особлива дитина і я мушу зробити для нього багато». Це ще було задовго до початку війни. Він казав: «Я не знаю, скільки житиму я, але як же він буде без мене, тому я хочу зробити все для нього». І ця книга для нього була теж особлива, тому що він казав: «Я писав її для Віталика». І там відчувається та батьківська любов», – каже дитяча письменниця Леся Кічура.

Наразі невідомо, коли саме і яким тиражем вийде нове видання «Татусевої книги», але, можливо, його надрукують під назвою, яку першочергово пропонував Володимир Вакуленко.

«Пам’ятаю, що він хотів назвати її «Татусева книзя». Ми трошки запротестували і сказали, що «книга» це може буде трішки для ширшої аудиторії. Я от тепер дивлюсь і думаю: чому не «книзя»? Це було б оригінальніше як мінімум», – додає співзасновниця «Видавництва Старого Лева».





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