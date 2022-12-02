Рада визначила умови надання відпусток військовослужбовцям під час воєнного стану

Верховна Рада України 1 грудня схвалила законопроєкт №8081 про надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану.

За це рішення проголосували 269 нардепів. Про це повідомляє Еспресо із посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Кожну із зазначених відпусток може бути надано тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України.

Згідно з проєктом закону, під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення.

Відповідно до документу, частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% від загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

3 листопада Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт про надання військовим відпусток під час воєнного стану.

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