17 ударів по районах зосередження окупантів за добу: мінус 510 загарбників

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 3 грудня. 283 доба війни.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

В той же час противник завдав 5 ракетних, 27 авіаційних ударів та здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі та позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

На Слобожанському напрямку обстрілів з артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве та Черняків Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Площанка на Луганщині. Завдав авіаударів по Новоселівському та Іванівці.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в місто Токмак Запорізької області зафіксовано прибуття до лікарень понад десяти автомобілів із пораненими військовослужбовцями та тілами загиблих окупантів.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

За минулу добу наші воїни збили ворожий вертоліт та 6 БпЛА типу «Орлан-10».

Українські ракетники та артилеристи в той же час уразили 5 пунктів управління, 2 склади боєприпасів, 11 районів зосередження особового складу і ОВТ та 4 інших важливих об’єкти російських окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости