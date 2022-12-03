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Більш ніж два десятки пожеж за добу: зведення ДСНС

Більш ніж два десятки пожеж за добу: зведення ДСНС

За добу з 2 по 3 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:

23 – на ліквідацію пожеж, з яких 2 спричинені ворожими обстрілами;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

3 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – інші виїзди.

Протягом доби ворогом спричинені 2 пожежі на території Липецької та Вовчанської громад в області.

Перша трапилась об 11:04 у селі Глубоке. На території приватного домоволодіння горів будинок на площі 30 кв. метрів. На місці події працювали рятувальники 33-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС. Вони локалізували вогонь о 12:30  та ліквідували його о 13:30.

А в м. Вовчанськ обстріли спричинили пожежу сухостою на відкритій території. На момент прибуття рятувальників 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини о 11:25 горіла трава на площі 2 га. Вогонь приборкали о 12:10.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 101 вибухонебезпечний предмет.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Агентство Телевидения Новости

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