На Харківщині невідомі вбили собаку, який жив на території церкви

2 грудня до відділення поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення від священика про те, що на території Свято-Успенського храму міста Барвінкове невідомі вбили собаку.

Зі слів заявника, тварина жила на території церкви.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські проводять слідчо-оперативні заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину.

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