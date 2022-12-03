Генератори для багатоповерхівок: які міста почали частково компенсувати вартість

У низці міст України вже стартувала програма часткової компенсації вартості генераторів для багатоповерхових будинків. Про це повідомив народний депутат, заступник комітету парламенту із цифрової трансформації Олександр Федієнко, пише ZN.UA.

Компенсацію можна отримати у: Сумах, Полтаві, Києві, Рівному, Львові, Луцьку, Борисполі (Київській області), Смілі та Умані (Черкаській області), Кременчуці (Полтавській області), Береговому (Закарпатській області).

Згідно з повідомленням, компенсація та умови програми залежать від конкретного населеного пункту. Наприклад, у Рівному мешканці багатоквартирних будинків зможуть купити кілька генераторів потужністю 4 кВт та отримати компенсацію у розмірі 70% від суми, але не більше 45 тис. грн.

Для порівняння, у Львові сума відшкодування становить 50% ціни, проте максимум – 30 тис. грн. Номінальна потужність обладнання має бути від 3 кВт. У Полтаві програмою передбачено компенсацію закупівлі електрогенераторів у будинках від 2-х поверхів. Сума не може перевищувати 50% вартості, але не більше 80 тис. грн. Також є вимоги до потужності.

А у Борисполі розмір компенсації залежить від вартості генератора. Якщо ціна становить не більше 80 тис. грн., то можна повернути 50% від суми, для більш дорогого обладнання відшкодування буде 40 тис. грн.

З міського бюджету Сміли об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово-будівельним кооперативам та обслуговуючим кооперативам виділятиметься не більше половини від вартості, а максимальна сума становить 30 тис. грн. Потужність генератора має бути не менше 3 кВт. В Умані можна отримати також 50% від ціни, але не більше 20 тис. грн.

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