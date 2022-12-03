Райнін та Святаш – більше не «Почесні громадяни Харківської області»

На сесії обласної ради 3 грудня депутатів Ігоря Райніна та Володимира Святаша позбавили звання «Почесний громадянин Харківської області».

Про це повідомила голова облради Тетяна Єгорова-Луценко, пише Суспільне Харків.

«Депутати проголосували за позбавлення звання Почесного громадяна Харківської області Ігора Райніна та Володимира Святаша. По суті, не перше, і не останнє рішення такого плану. Члени Експертної ради не раз налогошували, що список Почесних буде переглядатися», – написала голова облради.

Про те, що Райніна та Святаша можуть позбавити звання «Почесний громадянин Харківської області», стало відомо у листопаді. До облради надійшли відповідні звернення.

«У зверненнях наголошується, що депутати обласної ради, Почесні громадяни Харківської області, Ігор Райнін та Володимир Святаш мають антиукраїнські та колаборантські погляди. У зв’язку з чим пропонується позбавити їх звання почесних громадян області та відповідних стипендій», – йдеться у повідомленні.

Ексглава Адміністрації президента Петра Порошенка Ігор Райнін очолив харківську облорганізацію «Опозиційної платформи – За життя» у листопаді 2019 року. Після зупинки діяльності партії згідно з рішенням РНБО Райнін написав заяву щодо виходу з фракції облради.

На першій «воєнній» сесії Харківської обласної ради 9 травня, де ухвалили рішення на підтримку територіальної цілісності України, Володимира Святаша не було.

Агентство Телевидения Новости