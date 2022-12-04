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У Куп’янську-Вузловому обстрілами пошкоджено дорожнє покриття, транспортна інфраструктура

У Куп’янську-Вузловому обстрілами пошкоджено дорожнє покриття, транспортна інфраструктура

Окупанти знову завдають артилерійських та ракетних ударів по Куп’янщині.

У Куп’янську-Вузловому внаслідок обстрілів було пошкоджено дорожнє покриття, транспортну інфраструктуру, повідомляє ХОВА.

Близько 23 години ракети С-300, запущені росіянами, пошкодили вікна та дахи в 5 приватних будинках Шевченківської громади.

Близько 03 год ранку з боку рф відбувся ще один ракетний обстріл смт. Шевченкове. Постраждалих немає.

Місцева влада спільно з волонтерами у зв’язку із збільшенням інтенсивності обстрілів продовжує добровільну евакуацію жителів. На сьогодні виявили бажання переїхати 185 людей. Процес евакуації у більш безпечні місця Харківщини триває.

Крім того, росіяни завдавали удари по населених пунктах Вовчанської громади, Харківського району та Ізюмського районів. Без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости

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