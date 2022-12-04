СБУ опублікувала перелік осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО
Служба безпеки України опублікувала повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО і були затверджені Президентом Володимиром Зеленським.
Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з цією організацією. Зокрема, це:
◾️ Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);
◾️ Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);
◾️ Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);
◾️ Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);
◾️ Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);
◾️ Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);
◾️ Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);
◾️ Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);
◾️ Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);
◾️ Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).
Більшість із них наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.
Фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема:
◾️ запропонували приєднати очолювані ними єпархії до рпц;
◾️ погодились на співпрацю з окупаційною владою;
◾️ просувають проросійські наративи;
◾️ виправдовують військову агресію росії в Україні.
Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.
Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності.
СБУ продовжує комплексну роботу щодо захисту української державності і надалі викриватиме осіб, які загрожують суверенітету і територіальній цілісності України.