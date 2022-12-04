США зосередяться на тому, щоби перешкоджати постачанню зброї з Ірану до росії — Bloomberg

США намагатимуться перешкоджати постачанню іранської зброї до росії та зосередяться на підтримці протестувальників в Ірані, а не на переговорах щодо відновлення міжнародної ядерної угоди.

Про це заявив Спеціальний посол США з питань Ірану Роберт Маллі, пише Громадське із посиланням на Bloomberg.

«Іран не зацікавлений в угоді, і ми зосереджені на інших речах. Наразі можемо змінити ситуацію, намагаючись стримати та зірвати постачання зброї до росії та підтримати фундаментальні прагнення іранського народу», — сказав він.

За словами Маллі, зараз на меті у США є «зрив, гальмування та санкційний тиск» на постачання зброї в росію з Ірану. Посол додав, що надання іранською стороною ракет або допомоги в будівництві військових виробничих об’єктів в рф «перетне нову межу».

Трохи контексту

У 2015 році Іран уклав угоду зі США і провідними країнами про відмову від розробки ядерної зброї в обмін на зняття деяких економічних санкцій, зокрема щодо заборони на міжнародну торгівлю нафтою.

Згодом країна повідомила, що не дотримуватиметься цієї ядерної угоди, а саме: відмовиться від зобов’язань щодо ліміту на збагачення урану.

Bloomberg пише, що наразі Іран нарощує діяльність зі збагачення урану та обмежує міжнародний моніторинг. Так, у листопаді на зустрічі Міжнародного агентства з атомної енергії країну засудили за перешкоджання дослідженню частинок урану, виявленого на кількох незаявлених об’єктах.

Як Іран допомагає росії у війні проти України

У листопаді розвідка Міністерства оборони України підтвердила, що Іран та росія готують домовленості про постачання іранських балістичних ракет.

Водночас, за інформацією The Guardian, в Ірані почалися внутрішні суперечки через постачання росії дронів, які вона використовує у війні з Україною. Проти цього вже публічно виступили декілька впливових людей.

Також Іран постачає росії свої безпілотники, зокрема дрони-камікадзе. Представник розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що ще влітку росія та Іран домовилися про постачання близько 1750 безпілотників типу Shahed та Mohajer.

Наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський казав, що росія вже використала для ударів по Україні понад 400 дронів іранського виробництва. У Повітряних силах тоді заявляли, що вже збили 223 дрони-камікадзе Shahed-136.

Агентство Телевидения Новости