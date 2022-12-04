Пошкоджені будинки, один загиблий: поліція про обстріли Вовчанського району

Ворожому нападу вкотре піддалися Куп’янський та Вовчанський райони Харківської області: внаслідок обстрілу загинув чоловік. Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

У Куп’янську-Вузловому в результаті атак російських військових пошкоджень зазнали дорожнє покриття та залізнична інфраструктура.

На території Шевченківської громади ракетні обстріли призвели до руйнування кількох приватних будинків. Постраждалих немає.

Крім того, протягом доби ворог завдавав удари по населених пунктах Вовчанської громади, внаслідок чого пошкоджено майно мирних жителів. Зараз перевіряється інформація щодо загибелі під час обстрілу на подвір’ї власного домоволодіння 72-річного мешканця села Гатище.

На місцях подій працюють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, які фіксують масштаби руйнувань та збирають речові докази.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 10 до 15 років, або довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости