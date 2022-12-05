Окупанти вдарили ракетами С-300 по Куп’янську: загинула жінка

Окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Куп’янщини.

Після 4 години ранку росіяни вдарили ракетами типу С-300 по цивільній інфраструктурі Куп’янська. За попередніми даними правоохоронців, внаслідок ударів окупантів по Куп‘янську загинула жінка, детальна інформація уточнюється, повідомили в ХОВА.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа на СТО, горів автомобіль. Пошкоджені покрівлі приватних будинків.

Крім цього, окупанти завдавали артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Ізюмського районах.

Агентство Телевидения Новости