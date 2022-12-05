Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:32
Просмотров: 48

Окупанти вдарили ракетами С-300 по Куп’янську: загинула жінка

Окупанти вдарили ракетами С-300 по Куп’янську: загинула жінка

Окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Куп’янщини.

Після 4 години ранку росіяни вдарили ракетами типу С-300 по цивільній інфраструктурі Куп’янська. За попередніми даними правоохоронців, внаслідок ударів окупантів по Куп‘янську загинула жінка, детальна інформація уточнюється, повідомили в ХОВА.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа на СТО, горів автомобіль. Пошкоджені покрівлі приватних будинків.

Крім цього, окупанти завдавали артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Ізюмського районах.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 