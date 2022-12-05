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Харківські патрульні розшукали 8-річного хлопчика, який загубився

Харківські патрульні розшукали 8-річного хлопчика, який загубився

Днями патрульні отримали повідомлення про зникнення дитини: жінка повідомила, що гуляла зі своїм 8-річним внуком, відволіклась на декілька секунд та втратила його з поля зору. Самостійні пошуки не дали результату, тому жінка відразу зателефонувала 102.

Патрульні передали опис дитини колегам в радіоефір та вирушили на пошук хлопчика. В результаті відпрацювання території вдалось оперативно розшукати дитину.

Поліцейські опитали жінку та провели з нею виховну бесіду, аби в майбутньому такі випадки не повторювались.

Агентство Телевидения Новости

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