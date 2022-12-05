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У Старому Салтові невідомі особи перекрили подачу газу до селища

У Старому Салтові невідомі особи перекрили подачу газу до селища

Протягом тижня фахівці АТ «Харківгаз» відновили газопостачання до 2700 тисяч домоволодінь деокупованих міст, сіл  та селищ Харківської області.

У Куп‘янську триває відновлення розподільного газопроводу після ракетного удару та заповнення системи рідиною.

У Старому Салтові невідомі особи перекрили подачу газу до селища. Проводяться повторні пуски газу у будинки.

В Ізюмі ремонтуються будинкові комунікації споживачів, які повертаються у деокуповане місто.

Агентство Телевидения Новости

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