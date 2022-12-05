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У Старому Салтові невідомі особи перекрили подачу газу до селища
Протягом тижня фахівці АТ «Харківгаз» відновили газопостачання до 2700 тисяч домоволодінь деокупованих міст, сіл та селищ Харківської області.
У Куп‘янську триває відновлення розподільного газопроводу після ракетного удару та заповнення системи рідиною.
У Старому Салтові невідомі особи перекрили подачу газу до селища. Проводяться повторні пуски газу у будинки.
В Ізюмі ремонтуються будинкові комунікації споживачів, які повертаються у деокуповане місто.