Протягом тижня фахівці АТ «Харківгаз» відновили газопостачання до 2700 тисяч домоволодінь деокупованих міст, сіл та селищ Харківської області.

У Куп‘янську триває відновлення розподільного газопроводу після ракетного удару та заповнення системи рідиною.

У Старому Салтові невідомі особи перекрили подачу газу до селища. Проводяться повторні пуски газу у будинки.

В Ізюмі ремонтуються будинкові комунікації споживачів, які повертаються у деокуповане місто.

Агентство Телевидения Новости