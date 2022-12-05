В Харкові перехожий допоміг врятувати чоловіка, який втратив свідомість

Дві проведені бригадами ЕМД успішні реанімаціі дозволили врятувати життя двох мешканців Харківщини: 78-річного харків‘янина та 87-річної мешканки Первомайського району Харківської області. Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

В обох випадках медики бригад ЕМД 1003 та 1404 відпрацювали злагоджено та професійно, зазначили в Центрі.

Дочекатися медиків харків’янину, який втратив на вулиці свідомість, допоміг перехожий, який розпочав проведення непрямого масажу серця чоловікові і намагався врятувати хворого до прибуття медичних працівників.

Агентство Телевидения Новости