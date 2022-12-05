Внаслідок вибуху в Мерефі одна людина опинилася в лікарні

Поліцейські з’ясовують обставини травмування місцевого мешканця у Харківському районі: внаслідок вибуху запалу до гранати 52-річний житель міста Мерефа отримав мінно-вибухову травму, множинні пошкодження м’яких тканин обличчя, верхніх кінцівок та грудної клітини.

Зі слів потерпілого працівники поліції з’ясували, що постраждалий у місцевому лісі знайшов запал до гранати. Чоловік приніс вибухонебезпечний предмет додому та смикнув за чеку, внаслідок чого стався вибух.

За даним фактом триває перевірка.

Агентство Телевидения Новости