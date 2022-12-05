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Медзаклади Донецька переповнені пораненими військовослужбовцями противника, – Генштаб

Медзаклади Донецька переповнені пораненими військовослужбовцями противника, – Генштаб

Ворог продовжує нести втрати на Донецькому та Луганському напрямках: медичні заклади Донецька переповнені пораненими військовослужбовцями противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

“Ворог продовжує зазнавати втрат на Донецькому та Луганському напрямках. Відомо, що лікувальні заклади міста Донецьк переповнені пораненими військовослужбовцями противника. Планові операції цивільним пацієнтам перенесли на невизначений термін, нових поранених не приймають”, – йдеться у повідомленні.

Також в Новопсковське територіальне медичне об’єднання тимчасово зайнятої території Луганської області за останні дні доставлено до 300 поранених російських окупантів.

Агентство Телевидения Новости

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