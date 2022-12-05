В Індустріальному та Слобідському районах ліквідують наслідки обстрілів житлових будинків

Працівники КП «Харківжилбуд» ліквідують наслідки обстрілів житлового сектору в Індустріальному та Слобідському районах.

Будівельники вже закрили понад 19,9 тис. вікон, відремонтували 94 дверей та вхідних груп у 34 під’їздах, 124 покрівлі, конструктиви, встановили нові вікна у 25 будинках, повідомили в харківській міськраді.

Також виконали роботи з благоустрою території багатоквартирних будинків: знесли 188 та кронували 263 дерева, вивезли 414 куб. м подрібненого гілля та 978 куб. м будівельного сміття.

Ремонтні роботи у будинках, постраждалих після обстрілів, тривають. Робітники закривають вікна, контури, ремонтують вхідні двері у під’їзди, покрівлі, стіни, перекриття.

Агентство Телевидения Новости